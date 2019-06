Pitter : Ab Montag wieder ran an die Arbeit!

Gerolstein wählt (einen Stadtbürgermeister), Hillesheim trauert (um den Abschied des „ewigen“ Amtsinhabers) und was macht Daun an diesem Wochenende? Daun spielt! Das Leben kann doch so einfach sein.

Und die Demokratie erst – wenn man weiß, wie es geht: Stellt sich eben nur ein Kandidat für das höchste Amt der Kreisstadt zur Wahl, der wird schwuppdiwupp durchgewunken, und weiter geht’s die nächsten fünf Jahre. Muss man sich doch nicht so einen Stress machen mit Wahlkampf, erstem Wahlgang, Stichwahl und dem ganzen Gedöns. Was das alles für Zeit und Geld kostet. Von beidem hat Daun jetzt genug, um ein schönes Fest zu feiern mit vielen bunten Bällen und Preisen und ...