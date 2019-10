Lesermeinung : Abfallsystem Vulkaneifel

Üxheim Das Problem der zukünftigen Biomüllentsorgung im Vulkaneifelkreis ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Vor allem die Frage, wie die alten Menschen ihr Leergut zu den Sammelstellen bringen sollen, erregt die Gemüter.

Zusätzlich könnten arbeitslose oder pensionierte „Bio-leerer“ angesprochen werden, die den betagten „Leerlingen“ im wahrsten Sinne des Wortes unter die Arme greifen könnten. Diese Helfer brauchten dafür nicht mal kostspielig „beleert“ zu werden – schließlich haben sie das Leeramt studiert. In gleicher Weise könnten sie ihre „Leermeinung“ bei der Beratung ihrer Kunden einsetzen, wenn es darum geht, was in den „Leerkörper“ (Eimerchen) gehört und was nicht.