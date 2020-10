Blaulicht : Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Oberbettingen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Oberbettingen Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Vorbeifahren einen BMW in Oberbettingen beschädigt und ist danach von der Unfallstelle geflüchtet. Der Wagen stand am Sonntag, 11. Oktober, zwischen 8 und 11.43 Uhr in der Straße „In der Juch“, als der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt wurde.

Auch am Lack im Bereich des rechten Hinterrades wurden Spuren einer leichten Kollision festgestellt.