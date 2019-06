Daun : Abi-Zeugnisse und viele Auszeichnungen

Daun Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Dauner Pfarrkirche St. Nikolaus begrüßte Schulleiter Susewind die Gäste und erläuterte mit Augenzwinkern die Beziehungen zwischen dem Motto der diesjährigen Abiturientia – „Abiversal - ein filmreifer Abgang“ – und der jetzigen Situation der Abiturienten.

Den Höhepunkt der Verabschiedung bildete die durch den Abichor stimmungsvoll umrahmte Überreichung der Zeugnisse durch den Schulleiter und Oberstufenleiter Kolling. Für besondere Leistungen und herausragendes Engagement gab es zahlreiche Ehrungen: Die Urkunde und den Buchpreis der Bildungsministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule erhielt Juliana Mauer (Üxheim). Eliah Guckes (Mehren) wurde in Biologie geehrt. Sina Weber (Manderscheid), die das beste Abitur ablegte, konnte Preise in Mathematik und Sport (Coubertin-Preis) entgegennehmen. Lennart Loewe wurde in Physik ausgezeichnet. Preise in Chemie gingen an Nicolas Schug und Rike Heinrichs. Der Freundeskreis zeichnete die Kopp-Gruppe (Betreuung behinderter Menschen bei den Westeifelwerken) für ihr soziales Engagement aus; Fadua Zoaeter nahm die Ehrung entgegen.