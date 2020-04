Abitur : Abitur unter besonderen Voraussetzungen

Daun (red) Das Bestehen der Abiturprüfung, ein im Leben einmalige Ereignis, wird für die diesjährigen Abiturienten, aber auch für die Lehrer/innen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums bedingt durch die Corona-Krise sicherlich unvergesslich bleiben.

Nachdem mit den schriftlichen Prüfungen im Januar der erste Teil noch in normalen Schulbetrieb von statten ging, wurden mit der Schulschließung alle weiteren Planungen absolet. Kein Abiturgottesdienst, keine gemeinsame Feier mit Freunden und Bekannten, kein festlicher Abiball. Stattdessen eine mündliche Abiturprüfung unter maximaler Kontaktvermeidung und an Stelle der feierlichen Überreichung der Reifezeugnisse wurden diese per Post verschickt.