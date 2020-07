Bildung : Abiturfeier am Dauner Thomas-Morus-Gymnasium

Die 52 Abiturientinnen und Abiturienten des Dauner Thomas-Morus-Gymnasiums. Foto: Jan Loewe

Daun (red) Das Thomas-Morus-Gymnasium Daun hat seine Abiturienten in einer feierlichen Zeremonie aus der Schule entlassen. Das Motto des Jahrgangs lautete: „Goldene Zwanziger: Mit uns kam der Boom – danach die Krise.“ Es mutete schon wie eine Vorahnung an, unter welchen Umständen die Abiturfeier in diesem Jahr stattfinden würde: Mit Hygiene- und Abstandsregeln versammelten sich die Noch-TMGler mit ihren Stamm- und Leistungskurslehrern und -lehrerinnen in der Aula.



Die Eltern der Abiturienten verfolgten per Livestream am Bildschirm die Feierstunde. In seiner Ansprache ging Schulleiter Christoph Susewind auf die widrigen Umstände für die 52 Abiturientinnen und Abiturienten ein. Ihre Leistungsbereitschaft sowie das Niveau der Prüfungen seien sehr hoch gewesen, sagte Susewind, einen „Corona-Bonus“ habe es für den wahrhaft „doppelt geprüften Jahrgang“ nicht gegeben. Die Stammkurslehrer Sibille Betztenberger und Janis Bonaker wünschten in ihrer Rede den Schülerinnen und Schülern bildhaft Herz und Verstand, um „ihre eigene Fußspur im Sand des Lebens zu hinterlassen“ und den Mut, freie Menschen zu sein.

Abiturientinnen und Abiturienten des Thomas-Morus-Gymnasiums 2020: