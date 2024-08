Da bleibt kein Stein auf dem anderen Bagger packt zu: Abriss der Turnhalle in Dockweiler hat begonnen

Wenn Polier und Baggerfahrer Eugen Sander von der Firma Scherer mit der großen Zange des 40-Tonnen-Baggers zupackt, knirscht es gewaltig, fallen Mauerwände wie Legosteine. Der Abriss der Turnhalle in Dockweiler ist in vollem Gang. Doch bis er so zupacken konnte, „war erst einmal viel Handarbeit angesagt“, berichtet er. Das Asbestdach musste Platte für Platte abgedeckt und ebenso wie die Styropordämmung in großen Beuteln verpackt, Holz und Metall getrennt und ebenfalls gesondert entsorgt werden.