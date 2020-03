Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Absage nach Absage, nur nicht des Kreistags

Veranstalter Hans Nieder hat die für kommende Woche geplanten Dauner Fototage auf Oktober verschoben. Foto: Alwin Ixfeld

Daun Die Corona-Krise bestimmt auch im Kreis Vulkaneifel immer mehr den Alltag. Während Versammlungen und Sitzungen ausfallen, bleibt die Kreisverwaltung dabei, dass der Kreistag am Montag zusammenkommt. Die Kritik daran wird immer lauter.

Seit dieser Woche gibt es die ersten bestätigten Corona-Fälle im Kreis Vulkaneifel. Seither hagelt es Absagen von Veranstaltungen – und mit der vom Land verfügten Schließung von Kitas und Schulen ab Montag wird auch das öffentliche Leben erstmals massiv im Landkreis Vulkaneifel beeinträchtigt.

Die von vielen mit Spannung erwartete Kreistagssitzung zum Thema „Wiedereinführung der Biotonne?“ am Montag ab 17 Uhr im Kreishaus soll aber stattfinden – wenn auch unter besonderen Vorkehrungen. So sagte Kreissprecherin Verena Bernardy am Freitag auf TV-Anfrage: „Die Kreistagssitzung findet – Stand jetzt – statt.“

Info Ansprechpartner Gesundheitsamt Zum Stab „Coronavirus-Pandemie“ gehören Landrat Heinz-Peter Thiel, Dr. Volker Schneiders, Leiter des Gesundheitsamts, und die Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitungen der Kreisverwaltung, um die aktuelle Lage sowie das weitere Vorgehen zu besprechen. Bei Unsicherheit oder Rückfragen können Veranstalter sich direkt an das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel, Telefon 06592/933-406 oder -407, wenden.

Zu der bereits tags zuvor vom Verwaltungsstab „Coronavirus-Pandemie“ unter Leitung von Landrat Heinz-Peter Thiel und Gesundheitsamtschef Dr. Volker Schneiders verfügten Beschränkung auf maximal 20 Besucher sagte sie: „Wir werden am Eingang zur Kreisverwaltung 20 Einlasskarten ausgeben. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Eine Reservierung sei nicht möglich, und lediglich eine Ausnahme werde gemacht: „Herr Hüppeler kommt auf jeden Fall rein, da er aufgrund seines auf den Weg gebrachten Bürgerbegehrens von Rechts wegen die Möglichkeit zur Stellungnahme haben muss.“

Auf die zunächst geplante engere Bestuhlung sowie Stehtische im Vorraum samt Liveübertragung werde bewusst verzichtet, „weil ja gerade diese Ansammlungen, wo viele Menschen eng beieinanderstehen und sitzen, verhindert werden sollen“, so Bernady, die aber auch hinzufügt: „Natürlich wissen wir um das hohe Bürgerinteresse an dem Thema und dass nun auch in den sozialen Netzwerken die Wellen hochschlagen und von Mauschelei und Sonstigem die Rede sein wird. Aber das ist nun einmal eine unglückliche Überschneidung und nicht anders zu machen.“ Und eine komplette Absage der Sitzung? „Auf welchen Termin denn? Es weiß doch niemand, wie lange uns das Thema Corona noch beschäftigen wird. Und beim Thema Biomüll soll doch auch eine Entscheidung her“, sagt Bernardy.

Die Fraktionsgemeinschaft von SPD und UWG, die Fraktion der FDP und das Kreistagsmitglied der Linken hingegen fordern die Verschiebung der Sitzung „aufgrund der aktuellen Gefahrenlage bezüglich des Corona-Virus‘ und der allgegenwärtig geforderten Vorsichtsmaßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Erregers sowie des völlig unzureichenden Raumangebots für die Öffentlichkeit mit der willkürlichen Begrenzung auf 20 Besucherplätze“.

Hierzu erklären die Fraktionssprecher Jens Jenssen (SPD) und Ariane Böffgen-Schildgen (UWG Vulkaneifel), Marco Weber (FDP) und das Kreistagsmitglied der Linken, Rudolf Schnur, in einem gemeinsamen Statement: „Wir erwarten, dass der Landrat und die Mehrheit der Sansibar-Koalition unserer Forderung nach umgehender Verschiebung der Sitzung folgen und erwarten weiterhin, dass für den nachholenden Kreistagstermin eine angemessen große Räumlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Eine unnötige Gefährdung der Kreistagsmitglieder sowie der Bürgerinnen und Bürger lehnen wir klar ab!“

Zudem ließ Jens Jenssen wissen, dass er selbst sowie sein Stellvertreter Nils Böffgen an der Sitzung am Montag nicht teilnehmen werden. Sie befänden sich bereits seit Mittwoch im freiwilligen Homeoffice, da sie zuvor an mehreren Arbeitsgruppensitzungen in Berlin teilgenommen haben. Beide erfreuten sich aber bester Gesundheit, so Jenssen.

Auch Ingrid Wesseler von der Interessengemeinschaft (IG) zum Erhalt der Biotonne, ist für eine Verschiebung. Sie sagt: „Eine Begrenzung auf 20 Besucher lehnen wir ab, da das öffentliche Interesse viel zu groß ist. Konsequenterweise müsste die Sitzung am Montag abgesagt und verschoben werden, denn die Gesundheit aller muss oberste Priorität haben.“ Ihr Mitstreiter Stephan Müllers fügt hinzu: „Auf vier oder acht Wochen kommt es nicht an.“

Der Verwaltungsstab beschäftigt sich seit Ausbruch der ersten Fälle im Landkreis auch mit der Frage wie und in welcher Form mit Veranstaltungen umgegangen werden soll und ist seither auch mit vielen Veranstaltern im ganzen Landkreis in Kontakt. Eine Veranstaltung – gleich welcher Größe – birgt momentan das Risiko der Entstehung von Infektionsketten. Ob eine Veranstaltung durchgeführt werden soll, muss jeder Veranstalter verantwortungsvoll selbst entscheiden.

Dazu hat das Robert-Koch-Institut (RKI) Empfehlungen veröffentlicht, anhand derer im Einzelfall entschieden werden kann. Zu den Vorkehrungen, die empfohlen werden, gehört es unter anderem bei Veranstaltungen, auch bei kleineren Veranstaltungen, zu überprüfen, ob diese tatsächlich stattfinden müssen oder gegebenenfalls verschoben werden können. Auch ein kleinerer Teilnehmerkreis kann möglicherweise eine Ausbreitung des Virus bereits begünstigen. Mit Hilfe eines Kriterienkataloges sollen Veranstaltungen mit erhöhtem Risiko identifiziert werden können und Veranstaltern eine Entscheidung erleichtert werden. Vor diesem Hintergrund hat Stefanie Mayer-Augarde, die die Galerie Augarde in Daun betreibt, eine für Freitag geplante Vernissage abgesagt. Solche Eröffnungsveranstaltungen von Ausstellungen würden in der Regel von 50-60 Personen besucht, teilt Stefanie Mayer-Augarde mit.

Die Bewertungskriterien sind unter anderem: erwartete Anzahl der Teilnehmer einer Veranstaltung, erwartete Teilnahme von Personen aus Risikogebieten oder Personen unbekannter Herkunft, Anteil der erwarteten besonders gefährdeten Personengruppen (zum Beispiel Menschen über 60 Jahre oder Menschen mit chronischen Erkrankungen), Dauer der Veranstaltung. Zudem sei zu fragen: Haben die Personen engeren Kontakt zueinander beispielsweise durch Warteschlangen, Angesicht-zu-Angesicht-Situationen, enge Bestuhlung, dicht gedrängte Stehplätze? Gibt es eine Registrierung der Teilnehmer, damit diese rückverfolgt werden können? Findet die Veranstaltung im Freien oder in gut belüfteten großen Räumlichkeiten statt? Bestehen ausreichend Möglichkeiten zur Handhygiene?

Die elfte Auflage der Dauner Fototage sollten ursprünglich in der kommenden Woche Menschen in Daun zusammen bringen. Nun aber werden die Bilderschauen auf Mitte Oktober verschoben. „Für mich als Veranstalter ist die Unversehrtheit des Publikums der erste und einzige Punkt“, betont Hans Nieder. „Ich fühle mich moralisch verpflichtet, dafür zu sorgen und es ist eine solidarische Selbstverständlichkeit, in dieser Zeit.“ Seit Wochen hätten er und sein Team die Situation beobachtet und sich dann Anfang der Woche für eine Verschiebung entschlossen. „In großartiger Kooperation mit dem Dauner Forum und der Stadt haben wir dann den Ausweichtermin 15. bis 18. Oktober gefunden“, lobt Nieder die Zusammenarbeit. Auch die Referenten werden dann dieselben sein, wenn auch mit einer Verschiebung im Programm. So sei gewährleistet, dass alle Vorträge, auf die sich die Besucher schon lange gefreut hätten, auch stattfinden könnten und das Gesamtprogramm in gewohnter Form seinen Festivalcharakter behalte. „So behalten auch alle Tickets ihre Gültigkeit“, sagt Nieder. Für das seit Monaten ausverkaufte Festival bedeutet das, dass alle, die ihr Ticket im Internet bestellt hatten, jetzt angeschrieben werden und alle anderen ebenfalls über die sozialen Medien informiert werden. Wer im Oktober nicht kommen kann, hat die Möglichkeit seine Karten zurück zu geben, „was alle die freuen wird, die auf der Warteliste stehen“, ergänzt der Veranstalter.

Wie zur Bestätigung erscheint während des Gesprächs eine Mail auf Nieders Bildschirm, in der ein Besucher aus der Pfalz den Umgang mit der durch das Corona-Virus verursachten Verschiebung ausdrücklich lobt. Die für den 14. und 15. November geplante Preview mit Fotograf Dirk Bleyer für die Fototage im nächsten Jahr wird zwar zeitlich sehr eng am Fotofestival 2020 anknüpfen, soll aber stattfinden.

Auf die Corona-Situation reagiert hat auch Hillesheim: Die für Mittwoch, 18. März, geplante Sitzung des Stadtrats ist abgesagt worden, ebenso der Antik- und Trödelmarkt am Wochenende.

Erst mal geht hier nichts, was Veranstaltungen angeht: Mit einem Aushang wird über die Situation im Forum Daun informiert. Foto: TV/Stephan Sartoris