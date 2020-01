Glaube : Abschied von Pater Sabi

Gillenfeld (red) Mit einem Festgottesdienst hat die Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld Pater Sabi verabschiedet. Der indische Priester des Karmeliterordens kam 2016 in das Bistum Trier, und war seit 1. September 2016 Kaplan der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld.

Sie umfasst acht Pfarreien und 13 Filialorte mit etwa 6500 Katholiken. Pater Sabi wohnte im Pfarrhaus in Mehren. Nach mehr als drei Jahren als Kaplan wurde er am 28. Dezember in einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche in Mehren verabschiedet. Rund 60 Sänger des Kirchenchors Mehren/Demerath und des Chores Gillenfeld gestalteten unter der Leitung von Karina Mayer den Gottesdienst. Foto: Hubert Trapp