Schule : Abschluss mit Stern

Stolz und schick: die Absolventen der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein. Foto: TV/Thomas Treitges

Gerolstein 87 Absolventinnen und Absolventen haben an der Berufsbildenden Schule Vulkaneifel in Gerolstein das Abi oder Fachabi erworben oder den Abschluss als staatlich geprüfte/r Assistent oder Assistentin.

Eingeleitet wurde die Verabschiedung an der BBS Vulkaneifel in Gerolstein mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Erlöserkirche, gestaltet von Pfarrer Ralf Pius Krämer und Pfarrer Roman Hartmann, den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen und musikalisch umrahmt vom Lehrerchor der BBS unter Leitung von Joachim Sand.

Der anschließende Festakt in der Schule bildete dann den zweiten Höhepunkt des Tages. Nach einem musikalischen Intro des Bläserensembles der BBS griff Schulleiter Günter Karst das Sternenmotiv in seiner Rede auf. „Der Stern als Bezugspunkt, als Fixpunkt“ verweise auf die Notwendigkeit, einen Standpunkt zu finden, überzeugend zu vertreten beziehungsweise zu überprüfen und zu justieren. In diesem Sinne seien auch Europa als großartiges Friedensprojekt und eine freiheitliche, offene Gesellschaft Fixpunkte, für die man eintreten müsse. Er appellierte, dazu beizutragen „diese Welt jeden Tag ein Stück besser und lebenswerter zu machen.“ Die Stammkursleiter Sabrina Dockendorf, Hans-Georg Hoffmann und Stefan Schmitz ermutigten die Absolventinnen und Absolventen, ihren weiteren Lebensweg selbstbestimmt zu gestalten.

Abschließend bedankte sich der Schülersprecher Leon Drieling für die Chancen, die sich jungen Menschen an der BBS böten. Seinen besonderen Dank richtete er an die Lehrerschaft, aber auch an die Eltern und Familien, die dazu beigetragen haben, dass 87 junge Menschen nun ihren Abschluss feierten.

Den Preis der Ministerin für besonderes schulisches und soziales Engagement bekamen Leon Drieling sowie Marvin Bowi.

Am Ende des Festaktes nahmen 87 stolze Absolventinnen und Absolventen begleitet von den Glückwünschen der mehr als 300 anwesenden Gästen aus den Händen des Schulleiters Günter Karst und ihrer Stammkurs- oder Klassenleiter ihre Zertifikate entgegen.

Sie haben ihr Abschlusszeugnis erhalten: Berufliches Gymnasium, Bildungsgang Technik: Florian Back aus Salm, Fynn Böttcher aus Utzerath, Leon Drieling aus Uersfeld, Benita Engelbertz aus Darscheid, Andreas Fohn aus Oberbettingen, Jannik Großmann aus Lissendorf, Peter Kläs aus Waldkönigen, Tobias Krisor aus Schutz, Marcel Leonards aus Gerolstein, Sebastian Marthen aus Dreis-Brück, Benedikt Mathey aus Dreis-Brück, Henry Maus aus Prüm, Leon Pohl aus Birgel, Thomas Regan aus Daun, Jannik Rieder aus Uersfeld, Annkathrin Schäfer aus Hinterweiler, Thilo Schettler aus Daun-Steinborn, Leonie Schüller aus Mehren, Matthias Steffens aus Manderscheid, Matthias Stoller aus Neunkirchen, Julien Wagner aus Daun und Marvin Wiese aus Gerolstein.

Berufsoberschule 2: Marvin Bowi aus Gerolstein, Benian-Denise Bozyel aus Pelm, Dolan Endres aus Hillesheim, TimGillen aus Bitburg, Jana Hansen aus Gerolstein, Michelle Kereit aus Pelm, Felix Kirwel aus Üxheim, Yannik Rumann aus Bitburg, Dominik Schmitz aus Lützkampen.

Berufsoberschule (BOS) 1: Martin Adams aus Kempenich, Lucas Disch aus Rengen, Olessia Fröhlich aus Walsdorf, Jonas Hansen aus Niederehe,

Jan Luca Knüvener aus Schönbach,

Linda Krämer aus Mehren, Moritz Krämer aus Müllenborn, Carina Kuhl aus Roth, Sina-Marie Meyer aus Stadtkyll, Dominik Nikolay aus Auderath, Tilo Schmid aus Dreis-Brück und Roman Schröder aus Baasem.

Duale BOS: Niklas Engeln aus Kelberg, Johannes Hens aus Nerdlen, Manuel Kaiser aus Steinborn und Yannick Georg Schmorleiz aus Prüm.

Zweijährige höhere Berufsfachschule (BFS) Wirtschaft, Verwaltung und Dienstleistung, Fachrichtung Rechnungslegung und Controlling: Adrian Berbecea aus Daun, Viktoria Brack aus Daun, Luisa Brandt aus Schlausenbach, Maurice Breuer aus Sassen, Larissa Hennes aus Oberbettingen, Medina Imeri aus Daun, Tamara KammillaSchüller, Selma-Kasandra Leibold aus Gerolstein, Kim Tabeah Matz aus Ulmen, Sarah Danielle McAlpin aus Daun, Louis Namyslo aus Saxler, Lara Neckritz aus Berenbach, Daniele Nestola aus Müllenbach, Jeanette Peters aus Neroth, Florian Reimer aus Kelberg, Philipp Ruppel aus Mehren, Yannick Schend aus Bodenbach, Dustin Thiesen, Üdersdorf, Anna Weidig aus Stadtkyll.