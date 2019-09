Kultur : Abteiorganist Gereon Krahforst spielt in Niederehe

Niederehe Gereon Krahforst gibt am Freitag, 4. Oktober, 20 Uhr, in der Kirche Sankt Leodegar in Niederehe ein Orgelkonzert. Geboren in Bonn, war er bereits in vielen berühmten Kirchen, etwa am Dom- und Münsterkirchen in Paderborn, Mönchengladbach und Minden sowie an der Kathedrale in St.

Louis/Missouri. Inzwischen ist er Abteiorganist in Maria Laach.

Seine internationale Konzerttätigkeit führte ihn als Gast in viele Kirchen und Konzertsäle in viele Länder Europas, die USA, Kanada, Korea und Japan. Im Mittelpunkt seines Repertoires steht das gesamte Orgelwerk Bachs, daneben beispielsweise Werke von Couperin, Buxtehude, Mendelssohn, Schumann und Brahms. Seit 2016 ist er zusammen mit Kai Becker künstlerischer Leiter der Orgelkonzerte in Niederehe sowie Intendant des Bonner Orgelfestes.