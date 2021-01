Corona-Pandemie : Lage im Dauner Seniorenheim am Sonntag stabil

In der Vulkaneifel haben sich acht weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Robert Michael

DAUN Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat am Samstag fünf und am Sonntag (Stand: 11 Uhr) nochmals drei weitere bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im Seniorenhaus Regina Protmann in Daun, wo Ende vergangener Woche die ersten Fälle auftraten, sind aktuell 13 Bewohner und zwei Mitarbeiterinnen infiziert.

Seit Samstag blieb die Lage dort somit stabil.

Die Anzahl der bisher positiv getesteten Menschen im Kreis erhöht sich auf 1147. Aus der häuslichen Quarantäne konnten als genesen bislang 1015 Menschen entlassen werden. Akut sind noch 95 Vulkaneifeler an Covid-19 erkrankt. Von ihnen befinden sich acht in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 37 Todesfälle zu beklagen.