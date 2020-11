Pandemie : Gesundheitsamt meldet acht weitere Neuinfektionen

Daun (red) Dem Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel sind seit Dienstag acht weitere bestätigte Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet worden. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis Vulkaneifel erhöht sich somit auf insgesamt 328 Personen.

Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne konnten nach den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes als genesen bislang insgesamt 196 Personen entlassen werden. Stand Mittwoch, 4. November, 14 Uhr sind aktuell 125 Personen mit Wohnsitz im Landkreis akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich zwölf Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es sieben Todesfälle zu beklagen. Insgesamt gab es im Landkreis in den letzten sieben Tagen 42 bestätigte Neuinfektionen. Der 7-Tage-Inzidenz liegt bei 69,3.