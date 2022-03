Ausbildung : 8c der Augustiner-Realschule plus in Hillesheim sucht nach Soft Skills

Die Berufsreifeklasse der Augustiner-Realschule plus in der Jugendbildungsstätte Don Bosco in Jünkerath. Foto: Augustiner-Realschule plus

Jünkerath (red) Die Klasse 8c der Augustiner-Realschule plus in Hillesheim absolvierte drei intensive Tage zur Berufsorientierung in der Jugendbildungsstätte Don Bosco in Jünkerath.

Neben dem zentralen Thema „Welcher Beruf passt zu mir?“ gingen die Schüler der Berufsreifeklasse der Arbeit an den sogenannten Soft Skills nach. Diese Persönlichkeits­eigenschaften, -fähig­keiten und -ein­stellungen werden häufig mit sozialer Kompetenz gleichgesetzt.