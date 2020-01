Manderscheid : Achtsam wandern an der Kleinen Kyll

Manderscheid (red) Das Gesundland Vulkaneifel veranstaltet am Sonntag, 12. Januar, eine Achtsamkeitswanderung an der Kleinen Kyll. Los geht es um 9.45 Uhr am Parkplatz Heidsmühle in Manderscheid. Achtsam gehen mit den GesundLand Landschaftsmentoren und Entspannungscoaches; Aufmerksam sein bei den kleinen Dingen.

