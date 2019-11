Hillesheim : Achtsam Wandern an der Kyll

Hillesheim (red) Mit der kleinen Kyll als ständigem Begleiter möchte der Achtsamkeits-Pfad dazu einladen, sich ganz auf den Moment einzulassen. Die Teilnehmer treffen sich am Sonntag, 24. November, um 13 Uhr am Rathaus in Hillesheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken