Freizeit : Achtsam durch die Natur wandern und genießen

Der Achtsamkeitspfad führt entlang der kleinen Kyll. Foto: Trierischer Volksfreund/Gesundland Vulkaneifel/Valerie Schneider

Daun Das Gesundland Vulkaneifel bietet in der Reihe „Natur aktiv Erleben“ im Januar mehrere Touren in der Region an.

Landschaftsmentor Kurt Immik bietet jeweils am Samstag, 11. und 25. Januar, ab 13.30 Uhr die Naturerlebnisführung „Vulkanismus trifft Neuzeit“ an. Mit ihm geht es auf einen drei- bis vierstündigen Rundgang rund um Bad Bertrich. Er erklärt beispielsweise, mit welcher Kraft die Natur den Ort im Üssbachtal geformt hat. Er zeigt die uralte Käsegrotte, wegen ihrer besonderen Atmosphäre auch Elfengrotte genannt, oder neoromantische Elemente der katholischen Kirche St. Peter. Treffpunkt: Gesundland-Tourist-Info Bad Bertrich. Kosten: 6 Euro.

Die Gesundland-Landschaftsmentoren und Entspannungscoaches bieten jeweils Sonntag, 12. und 26. Januar, ab 9.45 Uhr. eine „Wanderung auf dem Achtsamkeitspfad Kleine Kyll“ an. Dabei geht es darum, seine Konzentration auf die kleinen Dinge zu richten, zu riechen, zu schmecken, zu erfühlen und zu genießen. Und das ohne sie zu bewerten, ohne seine Gedanken an etwas anderes zu verschwenden. Diese Achtsamkeitstour dauert etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt: Parkplatz Heidsmühle in Manderscheid. Kosten: 5 Euro.

Entspannungscoach Anita Otten bietet jeweils Mittwochen 15., 22. und 29. Januar, ab 14.30 Uhr eine „Führung durch den landschaftstherapeutischen Park Römerkessel“ an. Interessierte werden 75 Minuten durch den einzigen landschaftstherapeutischen Park Europas begleitet, in denen sie die sieben Themengärten des Parks im Römerkessel durchqueren. Kosten: 6 Euro. Treffpunkt: Gesundland-Tourist-Info Bad Bertrich.