Straßenverkehr : Fünfte und sechste Klassen der Augustiner-Realschule plus lernen viel zum Anhalteweg

Fünfte und sechste Klassen der Augustiner-Realschule plus lernen viel zum Anhalteweg

Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a der Augustiner-Realschule plus Hillesheim. Foto: Augustiner-Realschule plus Hillesheim/Thomas Wolff

Hillesheim (red) Mehr Verkehrssicherheit für die Fünft- und Sechstklässler der Augustiner-Realschule plus in Hillesheim: Die ADAC-Stiftung hat dort ihr Verkehrserziehungsprogramm „Achtung Auto“ angeboten – wegen der Corona-Pandemie mit Einschränkungen.

An zwei Tagen erfuhren die Schülerinnen und Schüler klassenweise in jeweils zwei Unterrichtsstunden Wissenswertes rund um den Anhalteweg eines Autos. Dieses Wissen probierten sie dann zu Fuß auf dem Schulgelände aus – mit kleinen Sprint-Experimenten. Der Vormittag, der in dem momentan doch eher eintönigen Corona-Alltag etwas Abwechslung ins Schulleben brachte, verdeutlichte allen etwas sehr anschaulich: Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg. Das Bild zeigt Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a. Foto: Thomas Wolff