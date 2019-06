Betrüger : Achtung vor Telefonbetrügern in Ahrweiler

Ahrweiler Im Landkreis Ahrweiler treten in jüngster Zeit vermehrt Betrugsversuche auf. Hierbei rufen falsche Spendensammler im Namen der Johanniter Luftrettung an und versuchen, so Geld von den Menschen zu erhalten.

Es kam zu Anfragen in der Hauptverwaltung der Johanniter Luftrettung in Gießen und beim Luftrettungszentrum am Nürburgring hinsichtlich einer angeblichen Spendenaktion. Die Betrüger führen Spendenaufrufe und Anzeigenverkäufe durch, deren Erlös dem Intensivtransporthubschrauber (ITH) am Standort Nürburgring zu Gute kommen soll.

Nach Angaben der Johanniter Luftrettung wurden auf die Weise telefonisch sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen kontaktiert.