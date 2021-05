Immobilien : Ruine der Kanzlervilla bei Duppach hat einen neuen Besitzer

Duppach Die Ruine der sogenannten Adenauervilla im Kammerwald bei Duppach war jahrzehntelang ein Ort für Liebhaber von „lost places“. Der Dornröschenschlaf nimmt jetzt ein Ende, doch was die Zukunft bringt, bleibt noch ein Geheimnis.

Der ehemalige AEG-Vorstand Friedrich Spennrath wollte Adenauer das Domizil schenken und beauftragte ausgerechnet den Schwiegersohn des „Alten“ als Architekten: So viel Filz fiel in der frühen Bundesrepublik dann doch unangenehm auf, so dass das Vorhaben bereits 1955/56, ein halbes Jahr nach Baubeginn, wieder aufgegeben wurde. Das Areal ging an einen Essener Unternehmer, der es wiederum an Lissa Ilse Thurners Vater verkaufte.