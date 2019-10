Kolumne Pitter : Adjiss, Andrea!

Na also, es geht ja doch was: Etliche Frauen sind nach der Kommunalwahl Ortsbürgermeisterinnen in diesem unserem Kreis geworden. Weiter so!

Starke Eifeler Frauen kann man gar nicht genug haben! Und in der Rangliste stehen wir auch wieder etwas besser da, nachdem die Quote doch zwischenzeitlich arg gelitten hatte, als uns doch gleich zwei hauptamtliche Bürgermeisterinnen verlustig gegangen waren. Tja, auf eine Eifeler Vorzeigefrau müssen wir aber nun doch endgültig verzichten...Nein, Walburga, reg dich nicht auf, du darfst bleiben – auf Bewährung...

Gemeint ist natürlich Andrea Nahles aus Weiler (Kreis Mayen-Koblenz, bis zum Kreis-Vulkaneifel-Vorposten Nitz mal eben gute zehn Kilometer weg). Mensch, Andrea, hatte echt gehofft, dass du die siechen Sozis reanimieren könntest, aber was war es doch ein hoffnungsloses Unterfangen! Und jetzt ist auch in einigen Tagen das Bundestagsmandat perdu.