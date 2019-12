Konzert : Adventskonzert im Kloster

Jünkerath (red) Die Salesianer Don Bosco laden zu einem Adventskonzert für Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr in die Klosterkirche Don Bosco in Jünkerath ein. Kinder und Jugendliche der Musikschule Steffi Peters haben in unterschiedlichen Formationen ein vorweihnachtliches Programm vorbereitet.