Kulturkreis Daun : Adventskonzert in Nikolauskirche

Daun Der Kulturkreis Daun lädt zu seinem 30. Adventskonzert unter der Leitung von Professor Johannes Geffert ein: Das Jubiläumskonzert am Sonntag, 8. Dezmber, findet um 17 Uhr in der St. Nikolauskirche in Daun statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Johannes Geffert, Professor Emeritus für künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Hochschule für Musik in Köln, hat sich mit seinen wegweisenden Interpretationen von Werken von Bach und Liszt einen besonderen Namen gemacht.