Engagement : Ab Februar immer am ersten Mittwoch im Monat: Seniorenprojekt „Kirchspiel Bodenbach“ geht an den Start

Kelberg/Bodenbach Die Mitglieder von Adventsmenschen e.V. kommen aus ganz Deutschland und helfen bundesweit. Sitz ist Bodenbach in der Verbandsgemeinde Kelberg, dem Wohnort der ersten Vorsitzenden Sylvia Pitzen. Sie möchte das Engagement des Vereins vor Ort verstärken. Zum Beispiel mit dem Seniorenprojekt „Kirchspiel Bodenbach“.

In der Feldküche in Dernau an der Ahr hatte der Verein in den Monaten nach der Flutkatastrophe bis zu 1800 warme Mahlzeiten täglich an Helfer und Betroffene ausgegeben. Die Wanderausstellung „RückBlende“ mit Fotografien von der Flutkatastrophe und der Fluthilfe war im vorigen Jahr in Städten in ganz Deutschland zu sehen. In Essen hatte der Verein im vergangenen Dezember ein vielbeachtetes Konzert für und mit den Bewohnern eines Seniorenheims ausgerichtet. Doch auch in der Heimatregion der Vorsitzenden Sylvia Pitzen kommt die gemeinnützige Arbeit der „Adventsmenschen“ immer wieder zum Tragen – jüngst mit einem Stand auf dem Nikolausmarkt in Kelberg, dessen Erlös für Hilfsprojekte verwendet wird, oder mit einer 5000-Euro-Spende an die Freiwillige Feuerwehr Bodenbach zum Kauf von Gerätschaften; und in Form von 60 süß gefüllten Tüten als Heiligabend-Überraschung für das Regina-Protmann-Stift in Kelberg. Im Jahr 2022 war der Verein mit dem „Zukunftspreis“ der Volksbank RheinAhrEifel ausgezeichnet worden.