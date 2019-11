Feier : Reitverein lädt zur Adventsfeier ein

Gerolstein (red) Der Reitsportverein Gerolstein lädt für Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr zu einem Adventsnachmittag in die Reithalle ein. Geplant ist ein integrierter Reiterflohmarkt: vom Pferdebuch, über Reithosen, bis hin zum Equipment fürs Pferd kann hier gekauft und verkauft werden.

Wer hier Interesse an einem Stand hat, kann sich per E-Mail unter flohmarkt@rsv-gerolstein.de anmelden. Für die Kleinen wird Ponyreiten angeboten. Um 17 Uhr kommt der Nikolaus in die Reithalle und es gibt Gelegenheit, einen Weihnachtsbaum zu kaufen.