Bildung : Aenigmata – Lateinwettbewerb am Thomas-Morus-Gymnasium

Wie jedes Jahr fand auch diesmal wieder in der Vorweihnachtszeit der Rätselwettbewerb der Lateiner am TMG statt. Über 50 Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen nahmen mit viel Freude und großem Eifer vier Wochen lang teil und bewiesen Lateinkenntnisse und Wissen über die römische Antike. Die Besten wurden mit Preisen rund um die Welt der Römer belohnt. 1. Platz: Max Schmitz (7c), Ben Linkewitz (6a), Joshua Ville (7c), Sarah Zenner (7c), Clemens Loewe (6c), Marius Schug (6c), David Neumann (6c), Charlotte May (6b), Viktoria Babuzki (7c), Sarya Eray (MSS 12), Judith Häp (7c), Hannah Wagner (7c) 2. Platz: Matthias Uller (6a), Charlotte Pitzen (7c), Luigi Bartolini (6a), Romy Becker (7c), Martin Zimonczyk (6b), Isabel Simon (6c), Fabian Ant (6b), Leon Hau (6a) 3. Platz: Julian Kizy (6a), Matilda Jakoby (6c), Jasmin Weland (7c), Lia Zasada (MSS 10), Marie Simon (6b), Nils Pantenburg (6a), Adrian Niga (7c), Elias Nagel (MSS 12), Pia Schaaf (8b) Foto: Jan Loewe. Foto: Foto: Jan Loewe