Neues MVZ in Betrieb Ärztemangel in Gerolstein abgewendet – Neue Mediziner und bekannte Gesichter an Bord

Sie strahlen mit dem Weihnachtsbaum um die Wette: Mit der Übernahme von drei Arztsitzen in Gerolstein im Oktober ist das Medizinische Versorgungszentrum Volker Brenn GmbH in der Raderstraße ein wichtiger Baustein für die Behandlung und Aufnahme von Patienten in der Stadt. Vorne links: Dr. Ardita Mahmutaj und Volker Brenn, rechts daneben ein Teil des Teams der Praxis. Auf dem Foto fehlen Dr. Yana Kononova und Dr. Norbert Bruchhausen, der ab Januar an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückkehrt.

Foto: Nowakowski Vladi