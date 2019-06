Gesundheitswesen : Na sowas: Ärztin macht Arbeitgeber dickes Geschenk

Gerolstein Dank Nancy Felske hat Hospital ein Ultraschallgerät

Nancy Felske stammt von den Philippinen und hat dort Medizin studiert. Ihren Facharzt für Anästhesie hat sie an der Uniklinik in Aachen gemacht, sie lebt mit ihrem Mann (einem Winzer) in Zell an der Mosel und arbeitet seit vielen Jahren für die trägereigenen Krankenhäuser in Gerolstein, Bitburg, Neuerburg und seit kurzem auch in Adenau. Das Ultraschallgerät kommt in der Anästhesie in Gerolstein zum Einsatz und sorgt für (noch) mehr Sicherheit in der Versorgung der Patienten. Denn mit ihm kann noch präziser diagnostiziert werden.