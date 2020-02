Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheitsversorgung : Bereitschaftsdienst: Drastische Einschnitte

Künftig an weniger Tagen für den Bereitschaftsidenst geöffnet: das Krankenhaus Gerolstein. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimmling

Gerolstein Von 116 auf 37 Stunden pro Woche verringern sich im Krankenhaus Gerolstein die Öffnungszeiten an Wochenenden, Feiertagen und über Nacht. Heftige Kritik daran kommt aus der Kreisärzteschaft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Koch

2009 wurde für die Vulkaneifel ein ärztlicher Bereitschaftsdienst mit Standorten sowohl in Daun wie in Gerolstein eingerichtet. An Wochenenden, Feiertagen oder nachts bleiben Menschen so nicht medizinisch unversorgt. Die Inanspruchnahme jedoch wechselt stark, zum Beispiel je nach Jahreszeit. „Es ist im Prinzip nicht vorhersehbar, wie viele Patienten ihn wann benötigen, er muss immer vorgehalten werden“, erläutert Allgemeinmediziner Wolfgang Luxen, der organisatorische Aufgaben des Bereitschaftsdiensts übernimmt. Zum 1. Juli werden die Öffnungszeiten dieses Angebots am Gerolsteiner Krankenhaus drastisch reduziert, von 116 Stunden pro Woche auf 37. Allein entschieden hat dies die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Landes Rheinland-Pfalz. Denn bei ihr liegt der Sicherstellungsauftrag für die ambulante vertragsärztliche Versorgung.

„Das kommt völlig überraschend, bedeutet eine drastische Einschränkung und ist nicht mit den vor Ort Verantwortlichen abgestimmt oder mit der Landesregierung kommuniziert“, kritisiert die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt. Man könne die massive Verschlechterung des Angebots in der Region Gerolstein nicht einfach hinnehmen. Aber als Land selbst eingreifen, etwa mit finanzieller Unterstützung, könne man ebenso wenig. Der Landesrechnungshof habe deutlich gemacht, dass eine Finanzierung des Bereitschaftsdiensts durch das Land nicht zulässig sei. „Ein Schwarzer-Peter-Spiel durch die KV ist hier völlig unangebracht“, erklärt Schmitt. Sie fordert eine gemeinsame Klärung der Verantwortlichen in der Region und der KV, wie mit den „gravierenden Herausforderungen“ im ländlichen Raum umgegangen werden kann.

Info Öffnungszeiten der Bereitschaftsdienstzentrale Seit Juli 2016 ist die hausärztliche Versorgung außerhalb der Sprechstundenzeiten durch die Bereitschaftsdienstzentrale am Krankenhaus Gerolstein ganzwöchig gewährleistet: an allen Werktagen von 19 bis 7 Uhr am nächsten Morgen sowie an Wochenenden von freitags 16 Uhr bis montagmorgens 7 Uhr. Analoge Regelungen galten für Feiertage. Nach der aktuellen Ankündigung der KV wird ab dem 1. Juli 2020 die Zentrale für Hilfesuchende nur noch mittwochs von 9 Uhr bis 23 Uhr sowie samstags und sonntags 9 Uhr bis 23 Uhr bereitstehen. Gleiches gilt für Feiertage.

Doch es geht nicht allein um Mängel in der Kommunikation, es geht beim ärztlichen Bereitschaftsdienst um das seit Anfang der 2000er Jahren generell geltende Prinzip des Gesundheitssystems, die Versorgung vor allem betriebswirtschaftlich zu regeln. „Natürlich hat der hier weniger Zulauf von Patienten als in den Ballungsgebieten, aber angesichts der großen Distanzen, die auf dem Land zu überwinden sind, machen die beiden Standorte in Daun und Gerolstein Sinn“, findet Wolfgang Luxen. Laut seinen Angaben wird ein Teil des zuschussbedürftigen Dienstes von einer Sonderumlage der niedergelassenen Ärzte in der Vulkaneifel getragen.

Scharfe Kritik an der überraschenden Entscheidung der KV übt Manfred Rittich, Chefarzt Innere Medizin am Gerolsteiner Krankenhaus und Vorstand der Kreisärzteschaft. „Am Tag, als im Trierischen Volksfreund ein Artikel darüber erschien, dass zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum eine ‚Landarztquote‘ bei Studienplätzen eingerichtet worden ist, um zukünftige Kollegen für die Arbeit als Hausarzt auf dem Lande zu gewinnen, haben wir erfahren müssen, dass die KV Rheinland-Pfalz die Versorgung der ländlichen Bevölkerung drastisch reduziert“, schildert er den auch unpassenden Zeitpunkt. „Es ist nicht nachvollziehbar, einerseits den Mangel an Ärzten auf dem Lande mit strukturellen Verbesserungen beheben zu wollen und gleichzeitig andererseits die Versorgung deutlich zu verschlechtern. Beteiligte Ärzte nicht zu informieren und betroffene Patienten nicht zu hören ist Ausdruck einer abgehobenen Entscheidung.“

Stark beschnitten: Der ärztliche Bereitschaftsdienst wird vielerorts reduziert. So auch ab 1. Juli im Gerolsteiner Krankenhaus. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich