Medizinische Versorgung Schließung der ärztlichen Bereitschaftspraxis in Gerolstein sorgt für Unverständnis

Schmerzen, hohes Fieber – und am Wochenende sind alle Arztpraxen geschlossen. Bislang können die Menschen in Gerolstein und Umgebung sich dann an die hausärztliche Bereitschaftspraxis wenden. Doch damit soll bald Schluss sein.

Foto: picture alliance / Bernd Weissbr/Bernd Weissbrod