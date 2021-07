Gesundheit : Neue Ärzte am Krankenhaus Daun haben Gerolsteiner Vergangenheit

Neue Ärzte am Krankenhaus Daun haben Gerolsteiner Vergangenheit

Willkommen in Daun: Dr. Andreas Leffler (Dritter von links) und Dr. Manfred Rittich (Vierter von links) sowie Fachassistentin Marianne Mauer (Dritte von rechts) werden von den Verantwortlichen des Dauner Krankenhauses begrüßt. Foto: TV/Krankenhaus Daun

Daun Manfred Rittich und Andreas Leffler arbeiten nun am Maria-Hilf-Krankenhaus in der Kreisstadt.

Die Führungsspitze des Maria-Hilf-Krankenhauses Daun hat neue leitende Ärzte begrüßt. Darunter ist einer, der im Kreis Vulkaneifel ein alter Bekannter ist: Dr. Manfred Rittich, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie. Denn er war zuvor 19 Jahre lang am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein.

Dort war die Chirurgie zum Jahreswechsel 2020/21 geschlossen worden. In diesem Zusammenhang hatte Rittich, Chefarzt der Inneren Medizin, seinen Weggang verkündet. Er werde das Unternehmen zum 30. Juni 2021 verlassen. Weil sich die Krankenhausstruktur in Gerolstein verändert habe, sei es nötig, auch die Innere Abteilung neu aufzustellen. Diese neue Ausrichtung solle auch durch neue Kollegen erfolgen.

Rittich hat in Daun die am 1. Juli neu eröffnete Praxis für Innere Medizin und Rheumatologie im Medizinischen Versorgungszentrum des Krankenhauses übernommen. Seine langjährige Rheumatologische Fachassistentin, Marianne Mauer, hat er aus dem Krankenhaus Gerolstein mitgebracht. Zudem übernimmt Rittich die ärztliche Leitung der Zentralen Notaufnahme, in Zusammenarbeit mit Dr. Alfred Kuckartz.