Interview mit Veteran : Nach Medien-Gewitter zu Afghanistan – Bundeswehrsoldaten sind tief getroffen

Bundeswehrsoldaten auf einem Aufmarschplatz in Kundus. Foto: dpa/Michael Kappeler

Mayen Der Afghanistaneinsatz der Bundeswehr wurde in den Medien scharf kritisiert, die Politik hart verurteilt. Aber was machen Schlagzeilen und Social-Media-Kommentare mit den Soldaten, die vor Ort waren? Ein Veteran über das schwierige Verhältnis zwischen Medien und Bundeswehr, fehlenden Rückhalt in der Politik und mangelnde Anerkennung in der Gesellschaft.