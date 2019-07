Tourismus : Afrikaner informieren sich über ältesten deutschen Geopark

Der Geschäftsführer Andreas Schüller (Mitte von rechts) begrüßt die Besucher aus Tansania und Lutz Möller, stellvertretender Generalsekretär der deutschen Unesco-Kommission, in der Vulkaneifel. Foto: TV/Natur- und Geopark Vulkaneifel

Daun Besuch aus Ostafrika: Delegation aus Tansania war für mehrere Tage zu Gast im Unesco-Geopark Vulkaneifel.

(red) Seit dem vergangenen Jahr hat Afrika südlich der Sahara seinen ersten Unesco-Geopark, den Ngorongoro-Lengai Geopark in Tansania. Der Ngorongoro Krater ist ein weltberühmtes Schutzgebiet, das aufgrund seiner Tierwelt viele Touristen anzieht und für seine Natur- und Kulturwerte auch als Unesco-Welterbe ausgezeichnet ist. Leider laufen viele Touristen eher achtlos an den im Weltmaßstab bedeutenden geologischen und paläontologischen Sehenswürdigkeiten in diesem Teil des ostafrikanische Lands vorbei. Dazu zählen der Vulkan Oldoinyo Lengai oder die Olduvai-Schlucht, die als „Wiege der Menschheit“ gilt. Der Unesco-Geopark soll dies ändern und den Besuchern die vielfältigen herausragenden Sehenswürdigkeiten der Region näher bringen.