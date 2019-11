Freizeit : Afrikanischer Trommel-Workshop

Densborn Das Atelier Käpper in Densborn bietet am Sonntag, 24. November, 15 bis 18.30 Uhr einen Schnupper-Workshop ins Afrikanische Trommeln an. Dozent ist der Musiker und Pädagoge André Käpper, der auf spielerische Art und Weise an das Thema herangeht.

