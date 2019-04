später lesen Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit Agentur für Arbeit ändert Öffnungszeiten Teilen

(red) Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, sind ab dem 1. Mai Vorsprachen ohne Termin am Nachmittag in den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Trier nur noch an einem Donnerstag im Monat möglich.