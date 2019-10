Jobbörse : Kontaktmesse der Agentur für Arbeit

Gerolstein Der Einzel- und Großhandel in der Eifel bietet vielfältige Jobchancen. Aktuell haben Arbeitgeber aus der Handelsbranche in der Region Trier mehr als 600 freie Stellen ausgeschrieben. Um Bewerber und Arbeitgeber zusammenzubringen, richtet die Agentur für Arbeit die Kontaktmesse „Jobs im Handel und Verkauf“ am Mittwoch, 6. November, in der Beratungs- und Qualifizierungsgesellschaft des Handwerks , Hauptstraße 3, aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zwischen 9 und 13 Uhr können Jobsuchende sich bei Unternehmen vor Ort über freie Stellen informieren, in lockerer Atmosphäre erste Kontakte knüpfen und Bewerbungsunterlagen abgeben. Für Besucher ist die Veranstaltung kostenlos. Sie sollten nach Möglichkeit einen aktuellen Lebenslauf mitbringen.