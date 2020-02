JUSTIZ : Aggressive Ausbrüche – Ende in der Psychiatrie

Daun/Trier (f.k.) Über Monate hinweg hatte der 32-Jährige die Dauner Polizei in Atem gehalten, aber auch Passanten, die zufällig auf ihn getroffen waren. Beleidigungen, Drohungen, Faustschläge, Tritte und ein Fall von sexueller Belästigung gehörten zu seinem Repertoire.

Zurück blieben zahlreiche Verletzte. Fünf Verhandlungstage befasste sich die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Trier mit dem Angeklagten. Das Urteil: Freispruch in allen Anklagepunkten wegen Schuldunfähigkeit. Dennoch kann der 32-Jährige nicht als freier Mann den Saal verlassen. Die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz: „Dies ist ein Freispruch, den die Gesellschaft so nicht hinnehmen muss.“ Die Kammer habe mit Hilfe der psychiatrischen Sachverständigen eine Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie geprüft. Der Angeklagte leide an Schizophrenie. Insbesondere in Verbindung mit Alkohol komme es bei ihm zu Wahnvorstellungen und zu gefährlichen Ausfällen. Noch fehlten bei ihm die Voraussetzungen für eine offene Therapie. Er spreche auf die Medikamente an, aber ihm fehle noch die Einsicht in seine Krankheit.