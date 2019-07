Freizeit : Akrobaten auf zwei Rädern

Birresborn Spektakuläre Sprünge, Drehungen und Flips in einer Halle: Kinder und Jugendliche auf ihren BMX-Rädern haben gute Trainingsbedingungen in Birresborn.

So üben bis zu 20 aktive Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 16 Jahren gemeinsam Tricks und sind trotz des großen Altersunterschiedes nicht nur Sportkameraden, sondern zu Freunden, Gefährten und sogar gegenseitige Vorbildern geworden. Unterstützt werden sie dabei natürlich durch ihre Eltern, die je nach Zeit und Gelegenheit kräftig mit anpacken. „Eine „Resi“ wäre ein Traum“, sagt Tom Clemens und grinst dabei über beide Ohren. Das ist das Projekt, wofür die BMX-Kids sich auch bei der Team-mit-Stern-Inititiative des Gerolsteiner Brunnen beworben haben: eine „Resi“ ist eine Landefläche hinter einer Rampe, die durch Weichbodenmatten abgefedert wird und einer fahrbaren Matte darauf abgedeckt ist. Darauf müssen die Nachwuchs-Sportler allerdings noch etwas warten. Ohne Sponsoren wäre das finanziell gar nicht zu stemmen. Wer sich die hohen Sprünge der Jungs anschauen will, hat bald die Gelegenheit: bei der Veranstaltung Kylltal aktiv am 21. Juli gibt es ab 12 Uhr in regelmäßigen Abständen Demonstrationen in der BMX-Halle in Birresborn (Poststraße, ehemaliges Vanck-Gelände). Weitere Informationen bei Bike-Sport Clemens in Birresborn, Telefon 06594/180346.