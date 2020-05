Freizeit : Aktion zum Welttag des Buches in Darscheid

Den Aufruf, zum Welttag des Buches am 23. April Lesefreude zu schenken, hat die katholische öffentliche Bücherei Darscheid gerne aufgegriffen und in die Tat umgesetzt. Das siebenköpfige ehrenamtliche Team und vier weitere Helfer aus dem Dorf haben fleißig Bücher zusammengetragen, in Papier eingeschlagen und mit einem kurzen Gruß zum Welttag des Buches auf den Türschwellen vieler Haushalte in Darscheid verteilt. Foto: Katharina Holz