Betrifft viele Senioren Wie Gemeindeschwestern in der Vulkaneifel etwas gegen Einsamkeit unternehmen

Über Einsamkeit zu sprechen, fällt oft schwer, und dennoch kann sie jeden von uns treffen, in allen Lebensphasen, ob jung oder alt, quer durch unsere Gesellschaft. Und unabhängig davon, wo wir leben, also auch in einem ländlichen Raum wie der Vulkaneifel, wo Elisabeth Reinarz und Yvonne Surges als Fachkräfte im Landesprogramm Gemeindeschwester plus tätig sind. Soll heißen: Sie besuchen ältere Menschen nach vorheriger Zustimmung zu Hause, sie beraten sie kostenlos und individuell, sie vermitteln und initiieren gut erreichbare Angebote und Kurse.