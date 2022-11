Soziales : Aktive Ansprechpartner für Junge und ältere Menschen – Die Jugendvertretung und der Seniorenbeirat in der Verbandsgemeinde Gerolstein

Gerolstein Mit der Jugendvertretung und dem Seniorenbeirat haben Jung und Alt in der Verbandsgemeinde Gerolstein feste Ansprechpartner und können sich gegenseitig unterstützen.

Benjy Thömmes, Vorsitzender der in diesem Jahr erstmals gewählten VG-Jugendvertretung, und Ewald Hansen, Vorsitzender des seit 2020 bestehenden Seniorenbeirats der VG, berichteten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Generationen, Jugend, Kultur und Sport von ihren vielseitigen Projekten: Geplante Aktionen der Jugendvertretung sind unter anderem Tanzkurs-Workshops, Open-Air-Kino, ein Jugendforum und die Verbesserung der Jugendraumsituation. Der Seniorenbeirat plant Mitfahrbänke und bietet Schulungen im Umgang mit dem PC an. Zudem kümmert sich der Beirat um die Präventionsarbeit zum Thema „Enkeltrick- und Schockanrufe“ und kooperiert mit den Gemeindeschwestern plus.