Aktuelle Fallzahlen : Seit sechs Tagen keine bestätigte Corona-Neuinfektion im Landkreis Vulkaneifel

Daun Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit dem gestrigen Tag erneut keine bestätigte Neuinfektion mit SARS-CoV-2 gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Landkreis bleibt somit unverändert bei 2081 Personen.

Wie das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim mitteilt, wurden bis einschließlich Freitag, 02. Juli 2021 insgesamt 24.869 impfwillige Personen gegen COVID-19 durch das Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Dies entspricht 41,01 % der Bevölkerung des Landkreises Vulkaneifel. Davon haben bereits 18.285 (30,15 %) Personen die notwendige zweite Impfung erhalten, so dass bisher insgesamt 43.154 Impfdosen im Landkreis Vulkaneifel durch das Impfzentrum in Hillesheim verabreicht worden sind.