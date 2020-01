Kostenpflichtiger Inhalt: IT-Bataillon 281 : Alarm, Einschläge, Schutzraum – Gerolsteiner Kommandeur berichtet von Irak-Angriff

Das IT-Bataillon 281 in Gerolstein, das bei so gut wie allen Auslandseinsätzen der Bundeswehr dabei ist, steht seit April 2019 unter seiner Führung: Oberstleutnant Lars Thorsten Decker. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Oberstleutnant Lars Thorsten Decker (40), seit neun Monaten Kommandeur des IT-Bataillons 281 in der Eifelkaserne in Gerolstein, berichtet vom Angriff auf das Lager im Irak, den auch zwölf seiner Soldaten hautnah miterlebt haben.

„Das Wichtigste: Uns geht es allen gut! Alles weitere später.“ Dies waren die Worte, die Oberstleutnant Lars Thorsten Decker (40), seit neun Monaten Kommandeur des IT-Bataillons 281 in Gerolstein, von seinem Staffelführer im Feldlager Erbil im kurdischen Nordirak nach dem Raketenangriff nach eigenem Bekunden erhalten hat. Iran hatte als Vergeltung für die Tötung ihres Generals Soleimani durch US-Kräfte unter anderem den international genutzten Militärstützpunkt Erbil, in dem mehr als 100 Bundeswehrsoldaten und darunter ein Dutzend IT-Spezialisten aus der Eifelkaserne in Gerolstein stationiert sind, mit fünf Raketen beschossen. Alle Bundeswehrsoldaten blieben unverletzt.

Decker berichtet: „Nachdem die Nachricht des Raketenangriffs durch die Medien ging, habe ich versucht, über die sichere Leitung aus der Eifelkaserne meine Kräfte vor Ort zu erreichen, was sich aber als schwierig dargestellt hat. Nach einigen Versuchen hat es aber endlich geklappt.“ Denn die Informationsprozesse seien klar geregelt: Falls etwas passiere, also ein Soldat verletzt oder getötet werde, werde zunächst der Vorgesetzte informiert, der dann die Angehörigen persönlich zu unterrichten habe. Erst dann gehe eine solche Information an die Öffentlichkeit.

Extra Das IT-Bataillon 281 in Gerolstein Auftrag: Das Informationstechnikbataillon 281 mit Sitz in der Eifelkaserne in Gerolstein hat den Auftrag, die Informationsversorgung der Bundeswehr im Einsatzgebiet (vor allem Telefonsysteme und Computernetzwerke) sowie zwischen Einsatzgebiet und Heimatstandort aufzubauen und sicherzustellen. Dem Bataillon gehören rund 600 Dienstposten an, die dank erfolgreicher Nachwuchsrekrutierung derzeit nahezu alle besetzt sind. Vor vier Jahren waren noch rund 170 Dienstposten offen. In den Standort werden in der nächsten Jahren rund 50 bis 60 Millionen Euro investiert, einige Vorhaben wie der Bau einer neuen Sporthalle laufen bereits. Einsätze: Aktuell sind 23 Soldaten des IT-Bataillons 281 aus Gerolstein im Auslandseinsatz. Zwölf im Irak, elf in Mali und im Kosovo. Ab November werden 65 der Gerolsteiner IT-Spezialisten fernab der Heimat ihren Dienst tun, allesamt in Afghanistan, wo das Gerolsteiner Kontingent die Federführung aller deutschen IT-Kräfte übernimmt. Nächste geplante große Herausforderung: Von 2022 bis 2025 stellen die Gerolsteiner Spezialisten das gesamte deutsche IT-Kontinent der schnellen Eingreiftruppe der Nato. Der Einsatz wird so umfangreich, dass daneben nach derzeitigem Stand für die Gerolsteiner keine anderen Auslandseinsätze geplant sind. Wie viele Soldaten dazu abkommandiert werden, wird nicht gesagt.

„Im Endeffekt ist es so: Wenn ich als Vorgesetzter zunächst nichts erfahre, ist das eigentlich gut. Denn das heißt, dass niemandem etwas zugestoßen ist“ , sagt der Kommandeur. Er habe daraufhin umgehend die Chefs seiner Kompanien in Gerolstein informiert, dass alles okay sei und sie beauftragt, dies an ihre Soldaten weiterzugeben.

Im Nachhinein habe ihm sein Staffelführer folgenden Vorgang geschildert: Unmittelbar vor dem Raketeneinschlag sei Alarm ausgelöst worden. Die Soldaten seien zusammengefasst und gemeinsam in Schutzbauten gebracht worden, wo abgewartet wurde, was weiter passiere. Nach der Entwarnung seien die Männer wieder an ihren Arbeitsplatz gegangen. Am IT-System sei nichts beschädigt worden.

„Mein Staffelführer hat mir mitgeteilt, dass auch Tage danach noch ein gewisses Maß an Verunsicherungen da war, nach dem Motto: Kommt noch was? Und es herrschte im Lager nach dem Angriff natürlich viel Betrieb.

Dennoch war die Stimmungslage relativ gut. Erstens, weil erfahrene Kräfte dabei waren, die sich um die Soldaten gekümmert haben, die zum ersten Mal im Einsatz waren. Und zweitens, weil alle gemerkt haben, dass die einstudierten Verfahrensabläufe geklappt haben. Es haben alle gut weggesteckt.“

Nach Auskunft des Oberstleutnants werden die Soldaten kurz vor Karneval in Gerolstein zurückerwartet, ihre Ablöse stehe bereits in den Startlöchern, einige seien schon vor Ort.

Und natürlich habe er auch mit dem neuen Staffelführer mehrfach gesprochen, zudem hätten sich die Männer untereinander ausgetauscht, so der Kommandeur.

Decker, wenngleich er von einem „Büroposten“ in die Eifelkaserne wechselte, weiß um seine besondere Verantwortung als Kommandeur – denn im Falle eines getöteten Soldaten ist es seine Aufgabe, bei dessen Familie zu klingeln und die traurige Nachricht zu überbringen. Er berichtet: „Ich habe mich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie es ist, wenn einer der Kameraden stirbt, denn ich habe 2011 als Kompaniechef einen guten Freund im Einsatz verloren. Das hat mich sehr geprägt.“ Daher lege er großen Wert darauf, „dass meine Leute in der Ausbildung sehr gut auf den Einsatz vorbereitet werden“. Das heißt, dass neben den besonderen IT-Fertigkeiten auch die soldatischen Fähigkeiten, also auch der Umgang mit der Waffe, intensiv trainiert werden.

Decker: „Ich frage jeden jungen Soldaten, der sich als Zeitsoldat verpflichten will, ob er sich seiner Rolle bewusst ist. Und ich sage jedem, dass er mit Auslandseinsätzen rechnen muss. Und dass jeder Auslandseinsatz, wenngleich wir in der Regel im Lager sind, eine latente Gefahr bedeutet.“

Zudem sei es ihm besonders wichtig, als Vorgesetzter zu seinen Soldaten und ihren Familien Nähe aufzubauen, „damit die Soldaten, aber auch ihre Partner einen Ansprechpartner haben“, sagt der gebürtige Rheinländer, der derzeit mit seiner Frau und der dreijährigen Tochter im Westerwald wohnt, wohin der Familienvater am Wochenende und – wenn es geht – einmal unter der Woche fährt. Ansonsten bleibt er angesichts der gut 150 Kilometer Entfernung in Gerolstein.

