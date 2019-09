Sexueller Missbrauch : Bischof besetzt Lenkungsausschuss für Albertinum-Aufarbeitung

Foto: TV/Mario Hübner

Trier Für das Projekt „Gewalt im Bischöflichen Internat Albertinum Gerolstein – Aufarbeitung mit und für Betroffene“ hat Bischof Stephan Ackermann in Trier die Mitglieder des Lenkungsausschusses benannt: Unter dem Vorsitz des früheren Polizeipräsidenten in Trier, Lothar Schömann, gehören neben den Projektleiterinnen Claudia Bundschuh (Mönchengladbach) und Bettina Janssen (Köln) dem Ausschuss der Entwicklungspsychologe Jan Hofer (Trier) sowie der Kinderarzt und Sozialpädiater Dr. Helmut Peters (Mainz) sowie für das Bistum Trier die frühere Justiziarin Dorothee Bohr und die Pressesprecherin Judith Rupp an.

Drei Betroffene sollen zeitnah in den Ausschuss berufen werden.

Bischof Ackermann erklärte, zwar habe es vor einigen Jahren Einzelmeldungen mit Hinweisen auf körperliche oder sexualisierte Gewalt am ehemaligen Bischöflichen Internat in Gerolstein gegeben. „Der systemische Aspekt ist uns erst im letzten Jahr deutlich geworden.“ Er sehe die Aufarbeitung des Missbrauchs an diesem Internat als Lernfeld für die Aufarbeitung „mit und für Betroffene“ im Bistum insgesamt.

Lothar Schömann betonte, es sei gut, dass Bischof Ackermann eine unabhängige Aufarbeitung beauftragt habe. Der Lenkungsausschuss sei ein weisungsunabhängiges Gremium. Ihm sei es ein Anliegen, sagte Schömann, zusammen mit dem Lenkungsausschuss „für das Projekt eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen und Vorbehalte soweit abzubauen, dass Betroffene über das Erlebte sprechen können“.

Foto: Bistum Trier

Starten wird das Aufarbeitungsprojekt am Donnerstag, 31. Oktober in Trier. Dort wird ausführlich über Ziele des Projekts und die konkrete Vorgehensweise in der Aufarbeitung informiert. Alle Interessierten sollen Gelegenheit bekommen, die Projektleitung und den Lenkungsausschuss kennen zu lernen und offene Fragen zu klären.

Das Projekt „Gewalt im bischöflichen Internat Albertinum Gerolstein“ ist eine Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, physischer und psychischer Gewalt mit und für Betroffene. Das Bischöfliche Internat Albertinum existierte von 1945 bis 1982 als Unterkunft für Schüler, die das St.-Matthias-Gymnasium in Gerolstein besuchten.