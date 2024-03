Serie „Menschen und Motoren“ Alex Schneider und der DSK: Gelebte Sicherheit im Grenzbereich

In wenigen Wochen beginnt der Motorsport wieder in Hunsrück und Eifel, an Mosel und Saar. Für viele – nicht nur junge – Leute ist er ein Lebens­elixier, anderen in Zeiten der Transformation eher suspekt. Die Rennerei auf der Rundstrecke und mit abgesperrten Wertungsprüfungen hat aber auch einen erzieherischen Hintergrund. Wie wir am Beispiel von Alex Schneider aus Bleckhausen im Landkreis Vulkan­eifel und dem Deutschen Sportfahrerkreis (DSK) heute in dieser Serie einmal zeigen wollen.