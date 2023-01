Nachrufe : Großer Verlust für die Hillesheimer Lande – Alfred Pitzen und Helmut Schmitz sind tot

S Foto: Sartoris

Hillesheim Herausragende Persönlichkeiten des Hillesheimer Landes sind kurz nacheinander zu Jahresbeginn gestorben. Wir blicken auf ihre Leben zurück.

(mh) Zu Beginn des neuen Jahres sind gleich zwei Persönlichkeiten gestorben, die die Geschicke des Hillesheimer Landes in den vergangen Jahrzehnten maßgeblich geprägt und die gemeinsam über viele Jahre ein gutes Duo gebildet haben: Alfred Pitzen und Helmut Schmitz.

Das war Alfred Pitzen

Mit dem gebürtigen Kirchweilerer Alfred Pitzen, der Anfang Januar kurz nach seinem 83. Geburtstag in seinem Wohnort in Konz verstorben ist, verliert das Hillesheimer Land einen der prägendsten Politiker überhaupt. Die über die Parteigrenzen hinweg hochgeschätzte Persönlichkeit lenkte die Geschicke der ehemaligen VG Hillesheim als hauptamtlicher Bürgermeister und Verwaltungschef mehr als ein Vierteljahrhundert: von 1976 bis Ende 2003, als er in den Ruhestand verabschiedet wurde. Seine Verwaltungslaufbahn begann Pitzen 1956 bis 1958 beim damaligen Amt Daun, wo er eine Lehre absolvierte. Danach (bis 1975) arbeitete er als Angestellter der Verbandsgemeinde Gerolstein, zuletzt als büroleitender Beamter, bis er 1975 als CDU-Kandidat zum hauptamtlichen Bürgermeister der VG Hillesheim gewählt wurde und das Amt Anfang 1976 antrat. Bei der Urwahl 1995, seiner zweiten Wiederwahl, erzielte er 90,4 Prozent und wurde für weitere acht Jahre im Amt bestätigt.

In seiner Amtszeit und mit seiner maßgeblichen Beteiligung – er machte das Vorhaben zur Chefsache – wurde das Erfolgsmodell des Industrie- und Gewerbeparks der VG Hillesheim in Wiesbaum samt integriertem Existenzgründerzentrum geboren. Trotz anfänglichen Streits über Kosten und Verlustausgleiche hielt Pitzen stets an dem Vorhaben fest, das heute mehr als 400 Menschen Arbeit und dem Großteil der Unternehmen gute Gewinne bringt.

Als erfahrener Kommunalpolitiker war er auch im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz tätig, unter anderem als Vorsitzender der Bezirksgruppe Trier engagiert. Zahlreiche Auszeichnungen belegen sein großes kommunalpolitisches Engagement.

Das war Helmut Schmitz

Am 5. Januar ist im Alter von 82 Jahren Helmut Schmitz aus Hillesheim-Bolsdorf gestorben, wo er drei Jahrzehnte Ortsvorsteher war – von 1986 bis 2016. Der Ehrenbürger der Stadt Hillesheim, der zudem viele Jahre für die CDU im Hillesheimer Stadtrat saß, war verheiratet und hatte zwei Söhne und eine Tochter.

Dem Hillesheimer VG-Rat gehörte er ein Vierteljahrhundert an (von 1979 bis 2014) und war 20 Jahre (von 1994 bis 2014) als Erster Beigeordneter Vertreter und erster Ansprechpartner des langjährigen Bürgermeisters Alfred Pitzen.

Schmitz war darüber hinaus zehn Jahre lang im Kreistag (von 1999 bis 2009). Für sein kommunalpolitisches Engagement bekam er mehrere Auszeichnungen: darunter die Ehrenbürgerschaft der Stadt Hillesheim, die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Freiherr-vom-Stein-Plakette.

Seine große Berufung darüber hinaus sah er in der Feuerwehr, wo er zeitlebens nach dem Leitspruch agierte: „Einer für Alle, Alle für Einen, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“ Helmut Schmitz trat 1958 in seine Heimatwehr in Bolsdorf ein, deren Wehrführer er von 1971 bis 1977 wurde. Danach (bis 1984) übernahm er das Amt des Wehrleiters der VG Hillesheim, um schließlich als Kreisfeuerwehrinspekteur zum höchsten Feuerwehrmann des Kreises aufzusteigen. Den verantwortungsvollen Posten hatte er von 1983 bis 2000 inne. Auch nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bleib er der Feuerwehr treu. Für sein Feuerwehrengagement wurde er ebenfalls vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichens als Steckkreuz (dem höchster Feuerwehrorden des Landes Rheinland-Pfalz), dem silbernen und goldenen Ehrenzeichen am Bande sowie dem Ehrenzeichen des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber und Gold.