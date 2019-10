Polizei : Alkohol im Spiel: Verfolgungsfahrt in Kelberg

Kelberg (red) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Polizeiinspektion Daun in der Nacht auf Samstag in Kelberg ein BMW-Fahrer auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit von der Bonner Straße auf der falschen Fahrbahnseite in die Bergstraße fuhr.

