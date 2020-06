Tradition : Alles Gute, lieber Pitter!

Eine gewisse Gelassenheit legt Pitter, der es sich auf der Bank vorm Rondell gemütlich gemacht hat, seit Jahren an den Tag. In stoischer Ruhe liest er seine Tageszeitung, natürlich den Volksfreund, und beobachtet ab und an das Treiben um ihn herum. In Zeiten von Crona tut er das selbstverständlich mit Maske, schließlich hat er eine Vorbildfunktion. Nur nach Feiern ist ihm aktuell so gar nicht zumute, obwohl heute SEIN Tag ist: Peter und Paul, wie üblich am 29. Juni. Trotzdem: Alles gute, Pitter! Foto: TV/Mario Hübner