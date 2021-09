Motorsport : Mit Vollgas durch die „Grüne Hölle“

Nürburgring Wie fühlt es sich an, mit einem Rennwagen auf der Nordschleife des Nürburg­rings unterwegs zu sein? TV-Redakteurin Nora John hat es ausprobiert und als Co-Pilotin eine rasante Fahrt mit 575 PS erlebt. Dabei hat sie auch gemerkt, dass es manchmal hilfreich ist, auf erfahrene Kollegen zu hören.

Langsam rollen wir vom Fahrerlager in Richtung Nordschleife. Noch fühlt es sich an wie eine normale Autofahrt. Ich mache noch ein paar Aufnahmen mit dem Handy. Dann lege ich das Mobiltelefon ab und konzentriere mich auf das, was jetzt kommt.

Fahrer Andy Gülden fragt nach, ob es mir gut geht. Alles ok, mache ich durch Handzeichen deutlich. Und so kann es losgehen mit der Co-Piloten-Fahrt im Mercedes AMG GT R PRO. Stolze 575 PS sollen mich über den Nürburgring tragen. Und die haben richtig Power.

Info Co-Piloten-Fahrt im Mercedes AMG GT R PRO Die Strecke: Die Nordschleife des Nürburgrings, bekannt auch als „Grüne Hölle“, ist 20,832 Kilometer lang, hat 73 Kurven und 300 Meter Höhenunterschied. Die höchste Anstieg beträgt 17 Prozent, das größte Gefälle elf Prozent. Die Nordschleife wurde 1927 eingeweiht. Der bisherige Streckenrekord liegt bei 5,19.55 Minuten. Das Auto: Mercedes AMG GT R PRO, „The Beast“, 575 PS, der Preis liegt nach Angaben von Motorsportmagazinen bei etwa 211 000 Euro, Kraftstoffverbrauch kombiniert 13,1 Liter/100 Kilometer, CO2-Ausstoß 299 Gramm pro Kilometer. Der Fahrer: Andreas Gülden ist Jahrgang 1978. Er ist seit mehr als 30 Jahren im Motorsport aktiv, hat bis zur Formel 3 gefahren, ist bei 24-Stunden-Rennen aktiv und bringt in der Nürburgring Driving Academy Fahrern den Rennsport nahe. Voraussetzung für die Co-Piloten-Fahrt: Körpergröße unter 1,95 Meter, Gewicht unter 115 Kilogramm, Mindestalter 18 Jahre. Die Teilnehmer bekommen einen feuerfesten Rennanzug, eine Sturmhaube und einen Helm mit Funkgerät gestellt. Kosten und Dauer: Die Co-Pilotenfahrt kostet 295 Euro. Die Fahrt allein dauert etwa zehn Minuten, insgesamt müssen 30 Minuten eingeplant werden. Nürburgring Driving-Academy: Hier haben Einsteiger und Fortgeschrittene die Gelegenheit mit dem Formel-Wagen über die Grand-Prix-Strecke (5,148 Kilometer) des Nürburgrings zu fahren. Die Kurse dauern zwischen 3,5 Stunden und 1,5 Tagen. Außerdem gibt es Sportfahrertraining auf der Grand-Prix-Strecke und auf der Nordschleife und OFF-Road-Kurse. Touristenfahrten: Auch mit dem eigenen Auto oder Motorrad kann die Nordschleife befahren werden. Dafür muss mann sich online registrieren und ein Benutzerkonto anlegen. Weitere Infos im Internet unter www.nuerburgring.de

Andy gibt Gas, ich werde heftig in den Sitz gedrückt. Und schon fliegen wir in die erste Kurve. Dann schon in die nächste und die folgende, in einer wie es mir erscheint atemberaubenden Geschwindigkeit. Soviel sei schon verraten: Ich komme nach knapp acht Minuten wieder wohlbehalten im Fahrerlager an. Aber von Anfang an.

Eigentlich war die Tour auf dem Nürburgring für den Juli geplant und sollte Teil der Sommerserie „Abenteuer in der Region“ werden, was thematisch auf jeden Fall gepasst hätte. Aber der ursprüngliche Termin fiel buchstäblich ins Wasser, es war der Morgen nach der verheerenden Flutkatastrophe. Am Nürburgring wurde ein Krisenzentrum aufgebaut und Vergnügungsfahrten wären zu diesem Zeitpunkt definitiv unpassend gewesen.

Also jetzt mit zwei Monaten Verspätung, ein neuer Versuch. Das Wetter bietet die idealen Voraussetzungen. Es ist trocken, aber nicht zu heiß. Ich mache mich also zum zweiten Mal auf den Weg zum Nürburgring, einer für mich neuen Welt. Auch wenn ich privat schöne Wagen schätze und gerne Auto fahre, habe ich mit dem Rennsport bisher wenige Berührungspunkte. Und so habe ich eigentlich keine Vorstellung von dem, was mich erwartet. Von einem motorsporterfahrenen Kollegen bekomme ich allerdings im Vorfeld den Rat, auf üppige Mahlzeiten vor der Fahrt zu verzichten.

Etwas zu früh am Treffpunkt habe ich noch Gelegenheit aus der Entfernung einen Blick auf die Grand Prix-Strecke zu werfen. Dort drehen auch an diesem Tag einige Rennautos geräuschvoll ihre Runden. Doch erstmal geht es ab zum Termin.

Zum vereinbarten Zeitpunkt treffe ich Ann-Kathrin Schürmann, die meine Reporterfahrt organisiert hat, und ich folge ihrem Auto bis zum Start der Nordschleife. Dort steht schon der Wagen, in dem ich wenig später unterwegs sein werde. „The Beast“, also das Biest, ein Mercedes AMG GT R PRO in auffälliger grün-schwarzer Lackierung. Ein Wagen, der auffällt, selbst unter all den anderen Rennautos, unter anderem Ferrari, Porsche und Lotus, die an diesem Tag beim Sportfahrertraining unterwegs sind.

Doch bevor es losgeht werde ich erst einmal richtig ausgestattet. Ich bekomme einen Rennanzug, eine feuerfeste Sturmhaube und einen Helm. Meine normale Straßenkleidung kann ich anlassen. Allerdings bin ich froh, dass ich mich für eng­sitzende Jeans, T-Shirt und Sneaker entschieden habe.

Das Rennoutfit passt perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Pilot. Und schon ist Andreas Gülden, der sich als Andy vorstellt, da. Es sei sein erster Tag hier, scherzt er. Zum Glück hat mich Ann-Kathrin Schürmann schon im Vorfeld informiert, dass er Chefinstruktor bei der Nürburgring Driving Academy und ein sehr erfahrener Rennfahrer ist. Seit über 30 Jahren ist er dem Motorsport verbunden, hat mit dem Kart angefangen und sich bis zur Formel 3 hochgearbeitet. Unter anderem ist er auch schon bei 24-Stunden-Rennen gestartet.

Ich steige mit Rennanzug, Sturmhaube und Helm in die Schalensitze des AMG-Mercedes. Dann werde ich mit einem Vierpunktgurt festgeschnallt. So fest, dass ich mich kaum noch bewegen kann, was sich auf der Rennstrecke aber als Vorteil herausstellen sollte. Nebenbei werde ich noch auf die Tüten im Türfach auf der Beifahrerseite hingewiesen, falls der Magen bei den wilden Kurven überfordert sein sollte. Was wohl gelegentlich vorkommen soll.

Und es geht los auf der Rennstrecke direkt mit rasender Geschwindigkeit. Pilot Andy erklärt mir während der ganzen Fahrt, welche Kurven er durchfährt, was es abseits der Rennstrecke zu sehen gibt und was ich sonst noch wissen sollte, während die Nordschleife an uns vorbeifliegt.

Zwischendurch fragt er immer mal wieder, ob es mir noch gut geht. Während er über Mikrofon mit mir kommunizieren kann, habe ich nur Kopfhörer. Ich kann mich also lediglich über Handzeichen bemerkbar machen. Daumen hoch heißt: Es geht mir gut. Daumen runter, dass es schwierig wird. Die einzelnen Kurven und Streckenabschnitte, die alle Namen haben, werden von Andy erläutert. Manche klingen harmlos wie der Schwalbenschwanz, die Sabine-Schmitz-Kurve oder das Schwedenkreuz. Es gibt aber auch den Galgenkopf, der schon wieder etwas bedrohlicher wirkt.

An diesem Tag ist Sportfahrertraining, es sind also sportlich ambitionierte Piloten auf der Bahn. Obwohl die auch flott unterwegs sind in ihren Rennautos überholen wir alle. Mit dem Blinken rechts zeigen die Fahrer an, dass sie das überholende Fahrzeug bemerkt haben und machen Platz.

Insgesamt sind es 73 Kurven auf der 20,832 Kilometer langen Strecke, die wir in weniger als acht Minuten abfahren. Wobei mir mein Zeitgefühl währenddessen völlig abhandenkommt. Ich schwanke ein wenig zwischen „hoffentlich ist es vorbei, bevor mein Magen rebelliert“ und „hoffentlich geht es noch lange, weil es so viel Spaß macht“.

Für Chefinstruktor Andreas Gülden, der hier auch Rennfahrer ausbildet, sind alle 73 Kurven Lieblingskurven. Allerdings gehört dann doch der Hatzenbach ganz zu Beginn der Tour zu seinen Favoriten, wie er im Anschluss an die Fahrt erklärt.

Angst habe ich während der ganzen Strecke überhaupt nicht. Ich vertraue meinem Piloten Andy. Und nicht nur deshalb, weil er mir unterwegs erklärt, dass er glücklich verheiratet ist und zwei Kinder hat und abends gerne wohlbehalten wieder bei seinen Lieben sein möchte. Sondern auch, weil er unterwegs alles erklärt und mich auf die nächsten Schikanen, Sprünge und Kurven vorbereitet.

Etwas Sorge habe ich nur, dass mein Magen rebellieren könnte, was er aber glücklicherweise doch nicht tut. Viele seien es nicht, denen schlecht wird während der Fahrt, sagt Andy im Anschluss. Die meisten würden allenfalls nach der Tour im nahegelegenen Gebüsch ihre Mahlzeiten von sich geben. „Von dem Baum dahinten würde ich daher Abstand halten“, sagt Andy lachend.Das mache ich auch und bin froh, dass ich auf den Kollegen gehört habe und nichts vorher gegessen habe. Ich freue mich, dass ich diesen Adrenalinkick genießen durfte. Dann geht es für mich heimwärts, dieses Mal ganz moderat mit deutlich weniger Pferdestärken und maximal 130 Stundenkilometern auf der Autobahn.

