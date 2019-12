Gedenken : Als sei es gestern geschehen

Der heute 85-jährige Hermann Wagner erinnert sich an die Bombenangriffe - als sei es gestern geschehen. Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Hermann Wagner (85) ist ein Zeitzeuge der Bombenangriffe auf die Stadt Daun gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund erinnert er sich unter anderem an den Angriff an Heiligabend 1944.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Ja, der Weihnachtsbaum sei bereits geschmückt gewesen und die Krippe aufgebaut am 24. Dezember 1944 in seinem Elternhaus in der Rosenbergstraße, erzählt Hermann Wagner. Zehn Jahre alt war der Junge damals, das zweitälteste von fünf Kindern. „Festtagsstimmung herrschte allerdings nicht, es war ein furchtbarer Heiligabend“, meint er. Erst recht mit Blick darauf, was sich in den folgenden Tagen als besonders schweres Unglück herausstellen sollte.

Seit die Stadt erstmals am 19. Juli von Bomben getroffen worden war, ging es drunter und drüber. Daun war Lazarettstandort. In dem in der Nähe des Hauses Wagner gelegenen Hotel Schramm (heute Hotel Stadt Daun) gab es zwei Operationssäle. Und alle Hotels trugen wegen der Belegung mit verwundeten Soldaten ein rotes Kreuz auf dem Dach.

Info Dokumentation über Nazi- und Kriegszeit Heimatforscher Alois Mayer brachte 2014 zum 70. Jahrestag des ersten der Bombenangriffe auf Daun eine Dokumentation über die Nazi- und Kriegszeit heraus (der TV berichtete). Demnach fanden zwischen dem 19. Juli 1944 und dem 3. März 1945 insgesamt 23 Bombenangriffe statt. Die Bilanz: Tod von mindestens 161 Soldaten und Zwangsarbeitern; Tod von 269 Dauner Zivilisten und Soldaten (was zwölf Prozent der damaligen Bevölkerung entspricht); Zerstörung von knapp einem Drittel der Gebäude.

Dass um die Mittagszeit des Heiligabend ein Truppentransport aus Richtung Darscheid angegriffen und auf dem „Kampbüchel“ das Haus Kläs von einer Bombe getroffen worden waren, habe sich im Laufe des Nachmittags zwar herumgesprochen. Einzelheiten seien in dem ganzen Chaos aber nicht bekannt geworden. Wagners mussten ihr Haus verlassen, weil es von einem Blindgänger getroffen sein sollte; was sich aber im Nachhinein als Fehlmeldung herausstellte.

Unterschlupf fand die siebenköpfige Familie im Haus der Großeltern mütterlicherseits nebenan, bei Berlingen, in der Schreinerei und Gastwirtschaft „Zum goldenen Fässchen“. Dort hätten sie die meiste Zeit im Keller verbracht, erinnert sich Hermann Wagner – als sei es gestern geschehen.

Am nächsten Morgen wurde um sechs Uhr in der St.Nikolaus-Kirche die Christmette gefeiert, und Hermann Wagner war unter den Messdienern. Da verbreitete sich die Nachricht, dass bei dem Bombenangriff auf das Haus Kläs auf dem „Kampbüchel“ am Vortag 27 Menschen, die im Keller Schutz gesucht hatten, ums Leben gekommen waren.

Nur Hermann Wagners Freund Alfons Hein hatte überlebt. Er war damals zwölf Jahre alt und hatte im Keller einen fünf Jahre alten Jungen auf seinem Schoß. Als die Bombe explodierte, drang ein dicker Holzsplitter in die Brust des Kleinen. Er war sofort tot. „Hätte Manfred nicht auf meinem Schoß gesessen, wäre ich auch ums Leben gekommen. So blieb ich unverletzt“, hat Hein schon häufig berichtet.

Wenn die Familie Wagner auch am zweiten Weihnachtstag in ihr unversehrtes Haus zurückkehren konnte: Ruhe kehrte nicht ein. Fast täglich erfolgten Tieffliegerangriffe. „Dann rannten die Dauner in Scharen los und versteckten sich im Wald, im Wehrbüsch und auf der Krickelsheide“, erinnert sich Wagner ebenso genau wie an den 2. Januar – als sei es gestern geschehen.

Am zweiten Tag des neuen Jahres wurde die St. Nikolaus-Pfarrkirche bei einem Angriff völlig zerstört. „Alles war kaputt, aber oben auf den Trümmern lag unbeschädigt der Tabernakel“, weiß Wagner noch. Der Gedanke daran macht ihm Gänsehaut, auch heute noch, 75 Jahre später.

Eine unbeschwerte Kindheit – Hermann Wagner (links) und seine vier Geschwister - mündete in den Zeiten der Bombenangriffe auf Daun in Angst und Schrecken. Dennoch, die Familie blieb unversehrt. Foto: TV/Familie Wagner

Erinnert an die Opfer des Bombenangriffs: Seit 2014 steht dieser von der Eifelvereinsortsgruppe gestiftete Gedenkstein vor dem Haus Nummer 3 in der Dauner Kampbüchelstraße, wo 26 Menschen an Heiligabend 1944 ihr Leben verloren. Foto: TV/Stephan Sartoris